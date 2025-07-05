Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde Yangın
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün idari binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar meydana geldi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Doğan Pınar Mahallesinde bulunan enstitünün idari binasının çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle binanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası idari binanın çatısında zarar oluştu.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel