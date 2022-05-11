Bandırma'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları nedeniyle bir dizi etkinlik yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törene, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran AK Parti ile Başkanı Mehmet Doğan, Kamu Kurum ve kuruluşları müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Günle ilgili açış konuşmasını Trafik Büro Amiri Komiser Murat Bulut yaptı.

Bulut, hayatın merkezinde olan trafiğin, günümüz dünyasında hayatı tehdit eden küresel bir sorun haline geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, trafik kazalarının dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olduğunu bildiren Bulut şunları aktardı:

"Trafik kazalarını önlemek ve olumsuz sonuçlarını minimuma indirmek adına kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu sürecin en önemli hareket gücünü ise eğitim oluşturmaktadır. Bilinçli, sorumluluk sahibi, trafiik kültürü oluşmuş sürücü, yaya ve yol kullanıcılarının arttırılması ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılması, trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını minimum seviyeye indirecektir."