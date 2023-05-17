Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da esnaf silahlı saldırıya uğradı

Güncel Haberler

Bandırma ilçesinde bir esnaf, tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı ve yaralandı. Saldırgan kaçtı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde esnaf Ziya Melikoğlu (61), tartıştığı kişinin tabanca ile açtığı ateşte ayağından yaralandı, saldırgan kaçtı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Dere Mahallesi General Halit Caddesi'nde meydana geldi. Dükkan sahibi Ziya Melikoğlu ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartıştığı kişi, bir süre sonra Melikoğlu'na tabanca ile 2 el ateş ederek kaçtı. Sol ayak bileğinden yaralanan Melikoğlu, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Melikoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title