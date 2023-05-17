Bandırma'da esnaf silahlı saldırıya uğradı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde esnaf Ziya Melikoğlu (61), tartıştığı kişinin tabanca ile açtığı ateşte ayağından yaralandı, saldırgan kaçtı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Dere Mahallesi General Halit Caddesi'nde meydana geldi. Dükkan sahibi Ziya Melikoğlu ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartıştığı kişi, bir süre sonra Melikoğlu'na tabanca ile 2 el ateş ederek kaçtı. Sol ayak bileğinden yaralanan Melikoğlu, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Melikoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı. (DHA)