Bandırma'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçeye bağlı kırsal Sahil Yenice Mahallesi'nde bir evin alt katında depo olarak kullanılan bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Depodaki traktör ve sulama malzemelerinin zarar görmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.