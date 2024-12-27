Bandırma'da DEAŞ'a Finans Sağlayan Zanlı Tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyon, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan kişilerin faaliyetlerini deşifre etme amacıyla gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan ve irtibatlı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel