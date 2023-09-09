Bandırma'da Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu hırsızlığı yapan şahıs yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki İ.K. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce yaş nedeniyle dosyaları bulunmasına rağmen serbest kalan İ.K.'nin, son 10 gün içinde 8 eve girerek cep telefonlarını ve cüzdanları çalmaya devam ettiği belirlendi. Yakayı ele veren şahıs ve bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR