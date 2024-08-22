Bandırma'da apartman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi 728 Sokak'taki dört katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumanlardan etkilenen bir çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.