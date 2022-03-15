Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz yerine gelmedi - Haberler

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Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz yerine gelmedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz yerine gelmedi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, 2 ay olmasına rağmen eski haline gelmedi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, 2 ay olmasına rağmen eski haline gelmedi.

Bandırma'da 2 ay önce 15 metre kadar çekilen denizin geri gelmemesi şaşırtıyor. Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu 2 ay gün önce yaklaşık 15 metre geri çekildi. Marmara Denizi'nde yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip 2 aydır devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Vatandaşlar havanın da güneşli olması sebebiyle oluşan plajda bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.

(Ömer Turan/İHA)

Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz yerine gelmedi

Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz yerine gelmedi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir, Güncel, Haberler

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