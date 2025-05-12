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Bandırma Çelebi Limanı’ndaki Hava ve Deniz Kirliliği Endişe Veriyor

Bandırma Çelebi Limanı’ndaki Hava ve Deniz Kirliliği Endişe Veriyor
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı, yapılan işlerin sonucu olarak hava ve deniz kirliliğine neden oluyor. Vinçlerden dökülen tozlar çevreye yayılırken, zararlı gazlar da hava kalitesini düşürüyor.

Bandırma Çelebi Limanı hava ve deniz kirliliğine sebep oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şehir merkezine yakın konumda bulunan Çelebi Limanı, çevre kirliliği yaşatmaya devam ediyor.

Limanda yapılan mal indirme ve bindirme işlemleri sırasında vinçlerden dökülen tozlar, hem havayı hem de denizi kirletiyor. Bu tozlar, hava yoluyla çevreye yayılırken, denize de düşerek deniz kirliliğine sebep oluyor. Limanın şehrin içerisinde kalması sebebiyle bu tozlar vatandaşların evlerinde kapı pencere açmamasına neden oluyor.

Limanın şehir içindeki konumu nedeniyle, gemilerin yanaşma sırasında saldığı zararlı gazlar da çevreyi olumsuz etkilerden ayrıca gemilerde ambar kapaklarının açılmasıyla birlikte havaya salınan gazlar da kirliliğe neden oluyor. Bu durum, hava kalitesinin düşmesine ve deniz suyunun kirlenmesine yol açıyor. Denize düşen artıklardan dolayı zaman zaman deniz yüzeyinde pislik oluşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - Güncel
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