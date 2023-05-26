Bandırma-Çanakkale Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Çanakkale karayolu üzerinde seyir halindeki tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Çanakkale karayolunun 26.km'sinde meydana gelen kazada Kuzey Makedonya'ya ait SK 3006AO plakalı tırın Kuzey Makedonya asıllı şoförü Ibraimi Kjenan'ın (53) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Devrilen tırın yolu kapatması sebebiyle 1 saat süreyle yol trafiğe kapalı kaldı. Yaralanan Kjenan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR