Banaz'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamasında 1 kişi tutuklandı
Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
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Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin üst aramasında 130 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Sunal - Güncel