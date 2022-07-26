Banaz'daki orman yangını kontrol altına alındı Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol atlına alındı. Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol atlına alındı. Banaz Orman İşletme Müdürlüğü Paşacık Şefliği bölgesindeki bölgeye İhbar üzerine yangın giden 17 personel, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve Banaz Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Orhan Sunal Orman İşletme Müdürlüğü Banaz Uşak Güncel Haberler

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