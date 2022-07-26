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Banaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Banaz'daki orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol atlına alındı.

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Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol atlına alındı.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğü Paşacık Şefliği bölgesindeki bölgeye İhbar üzerine yangın giden 17 personel, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve Banaz Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Banaz Uşak Güncel Haberler

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