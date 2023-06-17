Banaz'daki hayvan pazarında kurbanlıklar görücüye çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde her cumartesi kurulan hayvan pazarında, kurbanlık satışları başladı.

İslam Mahallesi'nde hayvan pazarında çevre köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa çıkarıldı.

Küçükbaş kurbanlıklar 5 bin ila 15 bin lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 40 bin ila 80 bin liradan alıcı buldu.