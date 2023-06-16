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Banaz'da yedikleri mantardan zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı

Banaz'da yedikleri mantardan zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaplangı Köyünde ormandan topladıkları mantarları yiyen R.A. (58) ve eşi A.A. (56) bir süre sonra rahatsızlandı.

Kendi imkanlarıyla Banaz Devlet Hastanesine giden karı koca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İki kişinin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

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