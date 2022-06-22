Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı - Haberler

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Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı

Banaz ilçesinde kurulan Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Banaz ilçesinde kurulan Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Kooperatifin açılış kurdelesini Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı kesti.

Kadınların bir araya geldiklerinde başarabileceklerinin örneği olan kooperatifi açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ergün, kooperatifte başta coğrafi işaret almış tarhana olmak üzere sağlıklı ve kaliteli ürünlerin üretim ve satışının yapılacağını söyledi.

Ergün, kooperatifin hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Zafer Arpacı Turan Ergün Banaz Uşak Güncel Haberler

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