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Banaz'da Motosiklet Çarpması: Yaya Yaralandı

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Banaz ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Banaz ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şakir Cenalp Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan D.B'ye M.D. idaresindeki 64 AEA 080 plakalı motosiklet çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine götürülen D.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

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