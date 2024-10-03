Banaz'da Motosiklet Çarpması: Yaya Yaralandı

Banaz ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şakir Cenalp Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan D.B'ye M.D. idaresindeki 64 AEA 080 plakalı motosiklet çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine götürülen D.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.