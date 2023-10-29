Banaz'da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Banaz Kültürpark'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakam Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın vatandaşların bayramını kutladığı törende öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, öğrenci korosu Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Teğmen Merve Tuzcu yaptı.

Tuzcu konuşmasında genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle bir bütün olarak milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde zor şartlar ve yokluklar içerisinde tüm dünyaya Türk milletinin iradesine hiçbir zaman pranga vurulmayacağını ilan ettiğini belirterek, "Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" dedi.

Programa Emniyet Müdürü İsmail Kılıçarslan, Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.