Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı

AA - Orhan Sunal - Güncel
 - Güncelleme:
Banaz'da Çanakkale Şehitleri anıldı

Banaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Banaz'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Banaz Belediye Kültür Park'ındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Belediye Kültür Sarayı'nda Miyase Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan İngilizce öğretmeni Sakine Sönmez, öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin büyük zorluklarla kazanıldığını anlattı.

Öğrencilerden Recep Uzuner, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şiirler ve sunumların ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Aydeğer, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Banaz Ülkü Ocakları Başkanlığı da öğrencilere ve vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulundu.

Banaz Ülkü Başkanı Bayram Peker, dünyadaki eşsiz destanlardan birisi olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde fedakar Mehmetçiğin o günlerde nasıl mücadele ettiğini, ne şartlarda yaşam savaşı verdiğini bir nebze olsun yansıtabilmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe MHP İlçe Başkanı Emine Bulut da katıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Banaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title