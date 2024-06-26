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Ban Ki-moon: Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

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Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çocukların temel haklarını ihlal edenlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ban, çocukların masum kurbanlar olduğunu ve onları zarar ve istismardan korumanın evrensel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

NEW Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve eski dünya liderlerinin yer aldığı uluslararası sivil toplum örgütü olan "The Elders" grubunun Başkan Yardımcısı Ban Ki-moon, "Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı. Tarih sizi çabalarınıza göre yargılayacak." dedi.

Ban, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), düzenlenen silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin oturumda konuştu.

Silahlı çatışmalarda çocukların en masum kurbanlar olduğuna işaret eden Ban, çocukları zarar ve istismardan korumanın evrensel bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

"Çocukların bedel ödemesi, tüm ülkeler için utanç kaynağı olmalı"

Ban, "Bugün, masum çocukların dünyanın farklı yerlerinde korkunç bir bedel ödemesi, buradaki tüm ülkeler için utanç kaynağı olmalı." ifadesini kullandı.

Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara karşı suç işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Ban, kendisinin küçük bir çocuk olarak Kore Savaşı'nda yaşadığı travmanın hiç aklından çıkmadığını kaydetti.

Ban, hiçbir çocuğun kendisinin yaşadıklarını yaşamaması gerektiğini ancak Gazze, Ukrayna, Sudan, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Yemen'e uzanan ihtilaflarda sayısız çocuğun acı çekmeye devam ettiğini vurguladı.

Bugün gelinen durumun son 30 yıl boyunca siyasi iradenin başarısız olduğunu gösterdiğini söyleyen Ban, "Ağır ihlaller yapanları tespit etmek önemli bir ilk adım. Bu bağlamda İsrail ordusu ve güvenlik güçleri ile Filistinli silahlı grupların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in silahlı çatışma ve çocuklar raporuna dahil edilmesi, suçluların cezalandırılması bağlamında önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut sistem bozuk ve etkisiz"

Ban, mevcut "güvenlik ve barış mimarisi" hakkında dürüst görüşlerini belirtmek istediğini kaydederek, "BMGK'nin temelinde olan bu sistem tarihi geçmiş, bozuk, temsilci olmayan ve etkisiz bir sistem. Barış ve güvenliği muhafaza etmek ve masumları korumak olan temel görevlerini yerine getirmiyor." dedi.

BMGK'nin mevcut ihtilaflar karşısında kilitlendiğini belirten Ban, bazı daimi üyelerin kendilerine 1945'te verilen veto yetkisini suistimal ettiğini söyledi.

Ban, çözüme odaklanılmadığı için büyük çatışmaların durmaksızın sürdüğünü belirtti. Tüm üye ülkelere, çocuklara daha iyi bir dünya inşa etmek için fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunan Ban, "Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı. Tarih sizi çabalarınıza göre yargılayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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