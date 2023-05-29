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Balya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Balya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza Balya ilçesine bağlı Müstecap yolu üzerinde gerçekleşti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza Balya ilçesine bağlı Müstecap yolu üzerinde gerçekleşti.

10 H 6368 plakalı araç iddiaya göre aşırı hız nedeni ile şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araç takla atmasının ardından ağaçlara takılarak durabildi.

Araçta bulunan aynı aileden E. Çakır, S. Çakır ve İ.Çakır Balya İtfaiyesine bağlı ekiplerin müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkartıldı.

Yararlılara 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Jandarma Tragger Güncel Haberler

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