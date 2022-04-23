Baltık Ülkeleri Ortak Hava Savunma Alımları Planlıyor

RİGA, 23 Nisan (Xinhua) -- Baltık devletleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın başbakanları Cuma günü Riga'da yaptıkları toplantının ardından, hava savunma yeteneklerini güçlendirmek için ortak satın alma programları düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, görüşmelerinin hava savunma sistemlerinin ortak satın alınması yoluyla savunma işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandığını söyledi. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, üç ülkenin halihazırda büyük bir topçu roketi projesinde işbirliği yaptığını hatırlatarak, gelecekte hava savunmasında da işbirliği yapabileceklerini ifade etti. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de, üç ülkenin savunma harcamalarını artırma kararının, karşılıklı yarar sağlayan anlaşmalar istediklerinin kanıtı olduğunu söyledi. "Biz de ortak alımlara doğru adım atmaya hazırız" diyen Simonyte, bu tür alımları ayrı ayrı yapmanın daha maliyetli olacağına ve lojistik sorun yaratacağına dikkat çekti.

Xinhua / Güncel