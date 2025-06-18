Baltık Ülkeleri Ortadoğu'dan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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Letonya, Litvanya ve Estonya, Ortadoğu'daki kriz nedeniyle vatandaşlarını bölgeden güvenli bir şekilde tahliye etmeye başladı. Ürdün'e götürülen vatandaşlar, sivil uçakla geri dönecek.

RİGA, 18 Haziran (Xinhua) -- Letonya, Litvanya ve Estonya, Ortadoğu'da artan krizden dolayı vatandaşlarını bölgeden tahliye etmeye başladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu LRT'nin salı günkü haberine göre Litvanya, Letonya, Estonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerin vatandaşları, üç otobüsle Ürdün'e götürüldü. Bu kişilerin, sivil bir uçakla Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gönderileceği belirtildi.

Litvanya'nın haber portalı 15min, otobüslerin salı günü öğleden sonra Ürdün sınırına ulaştığını bildirdi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Letonya vatandaşının salı günü İsrail'in Tel Aviv kentinden Ürdün'e hareket ettiğini açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise salı günü yaptığı açıklamada Estonya'nın son günlerde İsrail-İran çatışması nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen tüm Estonya vatandaşlarının dönüşünü sağlamak üzere çalıştığını belirtti.

Baltık Haber Servisi, çoğunluğu Litvanya vatandaşı olan 100'den fazla kişinin tahliye için kayıt yaptırdığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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