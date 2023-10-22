Baltayla Zarar Veren Kişi Yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, baltayla park halindeki 3 otomobile zarar veren kişi, polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, baltayla park halindeki 3 otomobile zarar veren kişi, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Alanı'ndan Yalova Caddesi istikametine doğru yürüyen A.G. (33), Atatürk İlkokulu Kavşağı'nda park halindeki otomobillere henüz bilinmeyen nedenle baltayla zarar vermeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

A.G gözaltına alınırken otomobillere zarar verdiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.