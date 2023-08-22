Baltalı hırsız önce fotokapana, ardından jandarmaya yakalandı

Jasat ekipleri, haberleşme ve enerji nakil hatlarının kablolarını baltayla kesip çalan baba kızı yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'de ellerindeki baltayla kablo çalan baba ve kızı, jandarma ekiplerinin yerleştirdiği foto kapan ile tespit edilerek yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı, Yeşilyurt, Bağpınar, Akçatepe, Beydeğirmeni, Kemer ve Tatılı Mahallelerinde yaşanan 11 farklı haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri harekete geçti. Kablo hırsızlığının yaşandığı bölgelere foto kapan kuran ekipler, hırsızlık olaylarını 58 AE 806 araç ile gelen M.G. ve kızı S.G.'nin olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, baba ve kızını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, baba ve kızının kamera olmayan yerlerde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilirken, meydana gelen 11 farklı olayın faili olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Suçu babasına attı

Ayrıca, elinde balta ve kabloyla yürüdüğü görüntüsü de foto kapana yansıyan S.G.'nin ifadesinde, kendisinin hırsızlık yapmayarak araçta beklediğini, kabloları babasının çaldığını söylediği belirtildi.

Tutuklandılar

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan baba M.G. ve kızı S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.