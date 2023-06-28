Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerine girip ayakkabı çalan baltalı hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Olayda şüphelinin üzerinden 30 Bin TL para çıktı.

Baltalı hırsız ayakkabı çalarken yakalandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma mahallesinde faaliyet gösteren işyerine girip ayakkabı çalan baltalı hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Cuma mahallesi Kasımefendi caddesinde faaliyet gösteren bayram nedeniyle kapalı olan binbir çeşit mağazasında meydana geldi. İşyerine kapı camını baltayla kırıp giren şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler ayakkabı çalan elinde baltalı Resul D.(30)'yi yakaladılar. Üzerinden yaklaşık 30 Bin TL para çıkan şüpheli gözaltına alındı.