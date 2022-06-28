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Balpınar beldesinde belediyenin alt yapı ve yol çalışmaları sürüyor

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Balpınar beldesinde belediyenin alt yapı ve yol çalışmaları sürüyor

Batman'ın Balpınar beldesinde belediyenin altyapı ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Batman'ın Balpınar beldesinde belediyenin altyapı ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, Segirka, Zorköy ve Yeniköy mahallerinde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini, sokakları parke taşıyla döşediklerini söyledi.

Segirka, Zorköy ve Yeniköy mahallelerinde sokaklara 100 bin metrekare kilit parke taşı döşemeyi hedeflediklerini ifade eden Geylani, "Amacımız halkımıza hizmet etmek. Göreve gelir gelmez Balpınar'ın girişini 2 bin 200 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde duble yol, kaldırım, orta refüj ve diktiğimiz çınar ağaçlarıyla tamamladık." dedi.

Balpınar'ın 6 bini aşan nüfusuyla bir ilçe görünümünde olduğunu aktaran Geylani, beldenin AK Parti belediyeciliği döneminde güzel hizmetlere kavuştuğunu belirtti.

Beldeye bağlanan 3 yeni mahallede içme suyunu vatandaşın ayağına götürdüklerini anlatan Geylani, şunları kaydetti:

"Artık herkes içme suyunu çeşmeden karşılıyor. Altyapı çalışmalarını tamamlanma aşamasına getirdik. En uzak evlere kadar içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. Mahallelerimize 13 bin metre temiz su hattı çektik. Artık insanları kendi bahçelerindeki kuyu suyundan kurtardık. Altyapı hizmetini kışa girmeden bitirmeyi hedefliyoruz. Gece gündüz demeden halkımız için çalışmayı sürdüreceğiz."

Yeni mahallelerde altyapı çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdiklerini dile getiren Geylani, parke taşı seriminin hızla sürdüğünü belirtti.

Geylani, "Segirka, Zorköy ve Yeniköy'ün çamurlu sokaklarını parke taşıyla kapladık. Segirka, Zorköy ve Yeniköy'ün sokaklarında hedefimiz 100 bin metrekare kilitli taş döşemek. Bunun yanı sıra bu mahallelerde caddelere yeni aydınlatma direkleri de dikeceğiz." diye konuştu.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Hüseyin Geylani Balpınar Yeniköy Batman Güncel Haberler

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