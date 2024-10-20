Üye Girişi
Haberler

Balon Balıkları Sonbahar ve Kış Aylarında İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor

Balon Balıkları Sonbahar ve Kış Aylarında İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'de yapılan araştırmalar, balon balıklarının zehir oranının sonbahar ve kış mevsiminde arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu dönemde zehirlenme ve ölüm vakalarının çoğaldığını belirterek yasaklama çağrısında bulundu.

AKDENİZ'de, bilim insanının bir araya gelerek balon balıklarının insan sağlığına yönelik tehditleri, zehir oranı ve bunların mevsimsel dağılımını inceledikleri çalışmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Çalışmada yer alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, balon balıklarının sonbahar ve kış mevsiminde zehir oranının en yüksek düzeye çıktığını kaydetti. Buna bağlı olarak ölüm ve zehirlenme vakalarının da arttığını belirten Köşker, balon balıklarının amatör balıkçılar tarafından avının, ilgili kamu kurumlarınca düzenlenen tebliğ ile yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Balon balıkları sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz ülkeleri için bir tehdit olmaya devam ediyor. Buna yönelik Türkiye, Yunanistan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Lübnan, Suriye, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus'ta istilacı türler konusunda uzmanlaşmış deniz bilimcileri, dünyada çok sayıda kişinin ölümüne neden olan balon balıkları ile ilgili kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 2004-2023 yılları arasında Doğu Akdeniz'de Lagocephalus sceleratus ve Torquigener hypselogeneion türlerinin neden olduğu saldırılar, zehirlenmeler ve ölümlerle ilgili kayıtları bilimsel literatürden ve tıbbi kayıtlardan toplandı. Toplamda insan sağlığını etkileyen 198 olay belgelendi. Bu kapsamda 28 fiziksel saldırı, en az 143 ölümcül olmayan zehirlenme olayı ve tüketim sonucunda 27 insan ölümü kaydı olduğu belirlendi. En fazla olayların Türkiye, Suriye ve Lübnan'da rapor edildiği görüldü. Bunun yanında, balon balıklarının fiziksel saldırılarının çoğu yaz aylarında, zehirlenme olaylarının çoğunun ise kış aylarında meydana geldiği belirlendi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Bazı balon balıklarının dokularında bulunan yüksek seviyelerdeki nörotoksin tetrodotoksin (TTX) nedeniyle tüketildiğinde insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten çalışma ortaklarından ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, bu türün zehir oranını ve mevsime göre gösterdiği farklılıkları anlattı. Bilimsel literatürden elde ettikleri kayıtlarda yapılan inceleme sonrası balon balıklarının öldürücü dozajı TTX miktarının sonbahar ve kış aylarında en yüksek düzeye ulaştığını açıklayan Köşker, buna bağlı olarak zehirlenme ve ölüm vakalarının da arttığını vurguladı.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINA DİKKAT

Doğu Akdeniz ülkeleri arasında balon balığı kaynaklı en çok zehirlenme vakalarının Türkiye, Suriye ve Lübnan'da görüldüğünü hatırlatan Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, "Balon balıklarında bulunan TTX zehri dünyada bilinen en güçlü denizel zehirlerden biridir. Son 20 yıl içerisinde Doğu Akdeniz ülkelerinde 200'e yakın zehirlenme yaşandı ve bunların 27 tanesi ölümle sonuçlandı. Ülkemizde de ciddi zehirlenme vakaları görüldü. Akdeniz'deki balon balığı toksin seviyesi üzerine yapılan çalışmalarımızda, bu balıkların sonbahar, kış aylarında üreme döneminden sonra daha yüksek TTX seviyelerine sahip olduğunu gördük. Bu durumun, Akdeniz ekosistemine özgü bir fenomen olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bu aylarda daha da dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

ZEHİRLENME VAKALARI SON 5 YILDA ARTTI

Bu aylarda görülen ölüm ve zehirlenme vakalarıyla ilgili veriler de paylaşan Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, "Yaptığımız araştırmaya göre Doğu Akdeniz ülkelerinde özellikle 2019 yılından itibaren zehirlenme olaylarının artış gösterdiğini belirledik. Son 20 yılda yaşanan 27 ölüm vakasının 17'si son 5 yılda meydana gelmiş. Son 5 yılın mevsimsel dağılımına bakacak olursak kış mevsiminde bu ülkelerde 87 zehirlenme, 7 ölüm yaşanmış. Sonbahar mevsiminde ise 15 zehirlenme, 7 ölüm görülmüş. Ama yaz mevsimine baktığımızda 4 zehirlenme, 1 ölüm vakası bildirilmiş. Benzer şekilde ilkbaharda 14 zehirlenme, 2 ölüm bildirilmiş. Bu bulgulara baktığımızda Akdeniz'de bilimsel bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor ki balon balıklarının en tehlikeli olduğu dönem sonbahar ve kış aylarıdır" diye konuştu.

YASAL DÜZENLEME İLE YASAKLANMALI

Bu zehirli türden en çok etkilenen kesimin olta balıkçıları olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Köşker, şöyle konuştu:

"Bu zehirlenme vakalarının geneli olta ile avlanan amatör balıkçıların yakaladıkları balıkları bilinçsizce tüketmesinden kaynaklanıyor. O anlamda bunun önüne geçebilmek için ciddi farkındalık faaliyetleri yürütülmelidir. Bunun için üniversitelere, medyaya, ilgili kamu kurumlarına, hepimize sorumluluk düşüyor. Kamu spotlarının, yasal düzenlemelerin artırılması gerekiyor. Hali hazırda amatör balıkçılığı düzenleyen, yeni yayınlanan tebliğde maalesef balon balığı ibaresi geçmiyor. Balon balıklarının amatör balıkçılıkla avlanmasının da net bir şekilde yasaklanması gerekmektedir. Balon balıkları zehirlidir, tüketilmemelidir ve tükettirilmemelidir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zehirlenme Akdeniz Ekonomi Güncel Sağlık Çevre

Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor

 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

Bebekleri öldürmekle kalmayıp tehditle cenazelerini bile satmışlar

 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber
Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

Vural Çelik'in cenazesinde tüm gözler o 2 ismi aradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.