Balkonundaki saksılarda kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinin balkonundaki saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinin balkonundaki saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Akselendi Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin (40) evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada balkondaki saksılara dikilmiş 161 kök Hint keneviri buldu.
Şüpheli ise gözaltına alındı.
AA / Ahmet Bayram - Güncel