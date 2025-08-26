Balkondan Havaya Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş açıp kaçtıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören O.K., daha sonra evden çıktı ve koşmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan O.K. havaya ateş açılması sonucu fazla uzaklaşmadan yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

