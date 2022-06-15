'Balkondan Düşerek' ölen Ukraynalı fotomodelin davasında sevgilisi hakim karşısında

SANCAKTEPE'de 10 Haziran 2021'de 'balkondan düşerek' hayatını kaybeden Anzelika Srabiants'ın (33) ölümüne ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Burak Ercan ilk kez hakim karşısına çıktı. Ercan savunmasında Srabiants'ın daha önceden de intihar edeceğini söylediğini iddia ederek "Daha önce de balkonda kendini sarkıtma eylemi olduğundan ve kabul etmediği için ertesi gün kendisini uyarma maksatlı video kaydını açtım. Sarkılı vaziyette olduğunu fark etmedim. Ettiğimde ise korkuyla telefonu bırakıp yanına koştum. Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. Ben itmedim, atmadım" şeklinde savunma yaptı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi. Duruşmada sanık Ercan'ın avukatları Aydın Mollaoğlu ve Ela Tekeş de hazır bulundu.

Tutuklu sanık Burak Ercan, mesleğinin köpek eğitmeni olduğunu ve olaydan yaklaşık 5-6 ay kadar önce maktulle tanışarak sevgili olduklarını belirtti. Anzelika Srabiants'ın her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Ercan, Srabiants'ın daha önce defalarca intihar girişimi olduğunu da öne sürdü.

'SRABİANTS YAPILI VE KİLOLU OLDUĞU İÇİN ÇEKEMEDİM'

'HİÇBİR KUSURUM VE KASTIM YOKTUR'

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı / Güncel