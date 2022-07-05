Balkondan düşen kadın ağır yaralandı Karabük'te bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Karabük'te bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. 100. Yıl Mahallesi 1021 Nolu Cadde'de bir sitenin ikinci katındaki dairenin balkonunda iddiaya göre cam silen T.K. (44), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. T.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balkondan düşen kadın ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.