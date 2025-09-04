Balkondan Düşen Bebek Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu erkek bebek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
KAYSERİ'de 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu Y.E.G. (2) erkek bebek, yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları 1'inci kattaki dairenin balkonuna çıkan Suriye uyruklu erkek Y.E.G., henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel