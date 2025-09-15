Haberler

Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Eymen K. Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katından düşen 2 yaşındaki Eymen K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Eymen K., apartmanın 2'nci katından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eymen K., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

