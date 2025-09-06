Haberler

Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkonda dengesini kaybeden 2 yaşındaki Nahla E. yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki Nahla E., yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 1'inci katında balkonda tek başına bulunan Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çocuğun ağlama sesini duyan ailesinin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
