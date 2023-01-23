Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Zeynep öldü Güncel Haberler AKSARAY'da akraba ziyaretine gidilen müstakil evin 2'nci katındaki balkonundan düşen Afganistan uyruklu 1,5 yaşındaki Zeynep Bereoh, hayatını kaybetti. AKSARAY'da akraba ziyaretine gidilen müstakil evin 2'nci katındaki balkonundan düşen Afganistan uyruklu 1,5 yaşındaki Zeynep Bereoh, hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Aliş Bereoh, eşi ve 6 çocuğu ile akrabalarının evine ziyarete gitti. Zeynep Bereoh burada kardeşleri ile balkonda oynamaya başladı. Bir süre sonra demir parmaklıklara tırmanıp, sarkan küçük Zeynep, beton zemine düştü. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Bereoh, yaşamını yitirdi.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Afganistan Aksaray Güncel Haberler

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