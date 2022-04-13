Son dakika: Balkondaki elbiseleri çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, bir binanın balkonundan elbise çalarken kameralara yakalandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın önünden geçen şahıs önce çevreyi kontrol etti ardından ise 1. katta bulunan Önder Yılmaz'a ait dairenin balkonuna asılı elbiseleri çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

(Oğuzhan Halil Özbek/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel