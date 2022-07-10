Balkonda uyuyan kişinin telefonunun ve ayakkabılarının çalınması kamerada - Haberler

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Balkonda uyuyan kişinin telefonunun ve ayakkabılarının çalınması kamerada

AA - Güncel
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonunun ve ayakkabılarının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonunun ve ayakkabılarının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonunun ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti.

Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, eve gelen kimliği belirsiz şüphelinin, cep telefonunu ve ayakkabısını çaldığını gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y'nin şikayeti üzerine hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin, önce iki çift ayakkabıyı daha sona M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu almasıyla M.Y'ye ait çantayı karıştırdıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

AA / Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

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