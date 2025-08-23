Balkon Demirlerine Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir apartmanın balkon demirlerine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarıldı. Mahsur kalan kedi, kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Çarkıpare Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkon demirlerine sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, balkon demirleri arasında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel