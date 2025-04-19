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Balkon Demir Korkuluğuna Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, balkonunda oynayan bir çocuk kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Aile durumu itfaiyeye bildirdi ve ekipler kısa sürede çocuğu kurtardı. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kafası balkonun demir korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan ismi öğrenilemeyen bir çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı.

Aile, çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çocuk sıkıştığı yerden kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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