Balkon betonundan çıkan ağaç görenleri hayrete düşürüyor

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Bidav Apartmanı'nda balkondan çıkan ağaç görenleri hayrete düşürüyor. Ev sahibi Oğuz Ateş ağaca adeta bir bebek gibi ilgi gösteriyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Bidav Apartmanı'nın balkonundan çıkan ağaç herkesi hayret ettirdi. Ev sahibi Oğuz Ateş, 8 yıl önce bu ağacın çıkmaya başladığını ve o günden bugüne sulamaya ve bakımını yapmaya devam ettiğini söyledi. Herkesin arkasını bir daha dönmesine sebep olan ağaç, yoldan geçenlerin meraklı bakışları altında büyümeye devam ediyor.

Ateş evi 1975'te müteahhitten aldığını o yıllarda betonun arasına çekirdek kaçtığını tahmin ettiğini bu durumun buna sebep olabileceğinin belirtti. Ateş, "1975'te müteahhitten aldım ben bu evi. Beton atarken araya çekirdek mi kaçtı artık bilmiyorum nasıl olduysa Allah'ın hikmeti. Herkese de nasip olmaz bu. Oradan çıkan henüz ufakken ben suladım ve sonra büyümeye başladı. Sağlı ve sollu büyümeye başladıktan sonra ben bunu budadım. Budadıkça artık daha çok çıkmaya başladı. 8 yıldır da ben gözüm gibi bakıyorum" ifadelerini kullandı.