Edirne'nin sınır bölgesine yakın olan köylerinde sabaha karşı başlayan kar etkisini arttırdı. Edirne merkezde karla karışık yağmur, balkanlara yakın yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınıra yakın köylerde sabaha karşı başlayan kar etkisini arttırıyor. Bulgaristan'a sınır olan Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köyler beyaz örtüyle kaplandı. Rüzgarın da etkisiyle birlikte şiddetini arttıran kar, Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine de zor anlar yaşatıyor. Her yer kısa sürede beyaza bürünürken, karın etkisini arttırmasıyla birlikte tır sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekiyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda görev alan kar küreme araçları ve ekipler ise bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Balkanlardan giriş yapan kar, Edirne'de etkisini arttırdı

EDİRNE - Edirne'nin sınır bölgesine yakın olan köylerinde sabaha karşı başlayan kar etkisini arttırdı.

Edirne merkezde karla karışık yağmur, balkanlara yakın yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınıra yakın köylerde sabaha karşı başlayan kar etkisini arttırıyor. Bulgaristan'a sınır olan Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Rüzgarın da etkisiyle birlikte şiddetini arttıran kar, Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine de zor anlar yaşatıyor. Her yer kısa sürede beyaza bürünürken, karın etkisini arttırmasıyla birlikte tır sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekiyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda görev alan kar küreme araçları ve ekipler ise bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.