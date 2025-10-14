Balkanlarda Türkçe'nin Etkisini Artırmak İçin 'Balkan Türkoloji Birliği' Kuruluyor

Türkçe'nin ve Türk edebiyatının Balkanlar'daki etkisinin artırılması amacıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) öncülüğünde "Balkan Türkoloji Birliği" kurulacak.

TÜ ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde "Balkanlarda Türkoloji: Geçmişten Geleceğe" paneli düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, dünyanın birçok yerinde Türkçe'nin konuşulduğunu söyledi.

Türkiye'nin Türkçe'nin konuşulduğu her yerde var olduğunu belirten Prof. Dr. Hatipler, Türkçe'nin Balkanlar'da yeniden büyük bir güçle var olmasını istediklerini ifade etti.

Hatipler, üniversite olarak Balkanlar'da Türkçe'nin var olması için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkçe'nin Balkanlar'da yeniden hayat bulması, bir çınar gibi dal, budak salmasını ve gökyüzüne doğru büyümesini istiyoruz. Bu anlamda özellikle üniversitemizin, Edebiyat Fakültesinin bu misyonu üstlenecek donanıma sahip olduğunu belirtmek isterim.

Dekanımız Prof. Dr. Müberra Gürgendereli başta olmak üzere akademik kadromuzun Balkan coğrafyasında Türkçe'nin yeniden hakim olması için gerekli olan her türlü donanıma sahip olduğunu kıvançla ifade etmek istiyorum."

Hatipler, düzenlenen panelin Balkan Türkoloji Birliğinin kurulması için önemli bir başlangıç olduğunu, yapılacak uzun çalışmaların sonucunda Türkçe'nin Balkan coğrafyasında yeniden şair, yazar ve romancılar yetiştireceğini dile getirdi.

Türk dili Balkan toplumlarını birbirine bağlıyor

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli ise Balkan ülkeleri için Türkoloji öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Balkan dillerinde pek çok Türkçe kelime bulunduğunu ve Türk edebiyatının Balkanlar'da etkili olduğunu belirten Gürgendereli, Türk dilinin Balkan toplumlarını birbirine bağladığını vurguladı.

Türkçe'nin Balkanlar'da birleştirici bir gücü olduğunu dile getiren Gürgendereli, "Bugünkü panelde Balkan ülkelerinden gelen misafirlerimizle Türkçe'nin geleceği ve Türkoloji çalışmalarını konuşacağız. Balkan Türkoloji Birliğinin kurulmasına zemin sağlayacak bu toplantı, bizi bir sonraki adıma birlikte neler yapacağımıza götürecek." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Balkan ülkelerinden gelen akademisyenler, Prof. Dr. Mustafa İsen yönetimindeki panelde Balkan coğrafyasındaki Türkoloji çalışmalarının geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.