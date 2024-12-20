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Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu Üsküp'te Düzenlendi

Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu Üsküp'te Düzenlendi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 'Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü' konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda, Türk dili ve kültürünün Balkanlar'daki önemi vurgulandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları kapsamında, "Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü" sempozyumu düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk siyasi partilerinin temsilcileri, kurum ve kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükelçi Ulusoy, Balkanlarda Türk dili ve kültürünün korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar hakkındaki bilgi ve tecrübe aktarımının son derece önemli olduğuna işaret etti.

Ulusoy, "Benliğimizi, geleneğimizi, kültürümüzü ancak dilimizi hakkıyla öğrenip öğrettiğimiz zaman muhafaza edebiliriz." ifadesini kullanarak, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Balkanlardaki Türkoloji bölümlerinin, Türk dilinin, kültürünün ve edebiyatının doğru tanınmasına katkılar sağladığını vurgulayan Ulusoy, "Bizler de bu çalışmalara elimizden geldiğince destek olmaktayız. Dilimiz ve kültürümüzün bu coğrafyalarda yaşamaya devam etmesi için çalışmalarımızı mutlak surette sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel unsurlar, Balkanlar ile Türkiye arasında yakınlığın derinliğine şahitlik etmektedir"

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de Türklerin Balkanlarla ilişkisinin erken Orta Çağ döneminden itibaren görüldüğünü anımsatarak, Avarlar, Peçenekler ve Kumanlar'ın Moğol istilası sonrasında Sarı Saltuk ve Türkmen aşiretleriyle devam eden ilişkilerin Osmanlı döneminde kalıcı hale gelmeye başladığını söyledi.

20. yüzyılda süren etkileşim ve ilişkilerin bugün hala canlılığını koruduğunu belirten Çevik, "Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel unsurlar, Balkanlar ile Türkiye arasında yakınlığın derinliğine şahitlik etmektedir. Türkçenin ve bütünüyle Türk kültürünün, Türk sanat ve edebiyatının Balkanlar'daki tüm halkların yaşam biçimlerine, gelenek ve göreneklerine tesir ettiğini öncelikle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ise Balkanlar'da Türkçenin varlığını korumak ve Türkçeyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin, gelecek nesillere aktarmanın büyük bir özveri, kararlılık ve sevda gerektirdiğini söyledi.

İki oturumdan oluşan sempozyumun birinci oturumunun moderatörlüğünü eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, ikinci oturumun moderatörlüğünü Priştine Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Jable yaptı.

Oturumlarda, Türk dili ve kültürünün Balkanlar'daki tarihi, gelişimi ve önemi gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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