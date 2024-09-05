Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni, 1918-2018" programı gerçekleştirildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndeki programda, 19. yüzyılda İslam dünyasının parçalanmaya başladığını söyledi.

Eren, 20. yüzyıl başlarında ise İslam dünyasının farklı coğrafyalarda sömürge ve zulümlerle mücadele ettiğini belirterek, "20. yüzyılda İslam coğrafyasında çok ciddi bir fikri hareketlilik dönemi var. Bu proje, 1918-2018 yıllarını kapsıyor. Özellikle Balkanlar açısından zor bir dönemi kapsıyor. Belki devlet anlamında Müslümanların kendi kendilerini yönetme noktasında geriye gittiğimiz ama fikri ve düşünsel hareketliliğin yoğun olduğu bir dönem. Bu yaptığımız çalışmayla inşallah geleceğe ışık tutmak istiyoruz. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların benzer sıkıntıları var. Düşünce olarak bu sorunlara çözüm getirebilen bir yaklaşıma sahip değiliz." dedi.

Projenin geçmişe dönük gibi görünmesine rağmen geleceğe dönük bir proje olduğunu dile getiren Eren, Balkan ülkelerindeki Müslümanların kendi aralarında neleri konuştuklarını da çalışmayla öğrendiklerini ifade etti.

Projenin koordinatörü İstanbul Üniversitesinden Dr. Ahmet Köroğlu da 20. yüzyılda İslam dünyasında Müslümanların neler düşündüklerini, tartıştıklarını araştırdıklarını söyledi.

Köroğlu, Balkanlar'daki fikri çalışmaları süreli yayınlar üzerinden incelediklerini belirtti.

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Dr. Sevba Abdula da İstanbul-Üsküp- Saraybosna hattında güçlü bir iletişim olduğunu ve bunu önemsediklerini ifade etti.

Abdula, Balkanlar'da süreli yayınların oluşmasında birçok araştırmacının yer aldığını, geçmişi ortaya çıkardıkları gibi geleceğe yönelik de bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Programda Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ile Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Müdürü Dzenan Hadzic de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program kapsamında paneller düzenlendi.

Proje

Balkan Çalışmaları Vakfınca yapılan ve YTB tarafından desteklenen "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni 1918-2018" başlıklı projeyle, Balkanlarda çağdaş dönemde ortaya çıkan düşüncenin süreli yayınlar üzerinden ele alınması hedefleniyor.

2023-2025 yıllarında yürütülmesi planlanan proje, 1918-1945, 1945-1990 ve 1991-2018 olmak üzere 3 dönemi ele alarak sözlü tarih çalışmalarıyla destekliyor.???????

Proje, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da ortaya çıkan süreli yayınları kapsıyor.

Balkanlarda çağdaş düşünce ve İslam düşüncesi alanında çalışma yapan araştırmacılar, bu projenin genel hedef kitlesini oluşturuyor.

Bu projenin Balkanlarda bu dönemi kapsayan yayınlarla ilgili önemli bir arşivin oluşturulması ve bu kapsamda yapılacak sözlü tarih çalışmaları ile kültürel değerlerin kayıt altına alınması açısından önemli rol oynaması bekleniyor.