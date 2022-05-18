Balkanlar'daki Türk tarihini anlatan Hıdırlık Tabya'ya yoğun turist ilgisi - Haberler

EDİRNE (AA) - Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1913 yılındaki Balkan Savaşı sonrasına kadar Türklerin Balkanlar'daki yaklaşık 600 yıllık tarihini anlatan Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ni 4 ayda 16 bin turist ziyaret etti.

Balkan Savaşları'nda Şükrü Paşa komutasındaki Edirne savunmasının karargah binası olarak kullanılan Hıdırlık Tabya, Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısına aslına uygun olarak restore edildikten sonra, yapının atıl durumda kalmaması için Edirne Balkan Tarih Müzesi olarak düzenlendi.

Savaş döneminde şiddetli çatışmalara sahne olan yapıda, 22 karargah odası, 18 topçu odası, 120 metrelik tünel ve 4 dehliz odası yer alıyor.

Müzede, yapının restorasyonu sırasında açığa çıkan buluntu ve tabyanın faal dönemini yansıtan materyaller ile Balkan Savaşları ve Erken Cumhuriyet Dönemi'ni yansıtan top, tüfek ve tabanca gibi ateşli silahlar, gülleler ile savaş araç gereçleri sergileniyor.

Dönemi yansıtan askeri kıyafetlerin de sergilendiği müzeyi ziyaret eden turistler, bilgilendirme panolarıyla Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini kapsamlı şekilde görme fırsatı yakalıyor.

Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihi anlatılıyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, müzelerin önemli hafıza mekanları olduğunu söyledi.

Müzeler Haftası'nın bu yıl "müzelerin gücü" temasıyla kutlandığını belirten Soytürk, Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nin tarih ve kültür hazinesini en iyi yansıtan yapıların başında geldiğine dikkat çekti.

Soytürk, Hıdırlık Tabya'nın, Şükrüpaşa komutasındaki Türk ordusunun destansı direniş gösterdiği bir yer olduğunu ifade ederek, kapsamlı ve titiz çalışmaların ardından tabyanın donanımlı bir müzeye dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Tabyanın, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısı dolayısıyla restore edildiğini belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Ardından teşhir-tanzimi yapılan müzemiz 2021 yılının aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini anlatan, Edirne'nin 1361'deki fethinden itibaren yansıtıldığı bir müze burası. 22 karargah odası, 18 topçu odası ve dehlizleriyle beraber ilgi gören bir yapı. Açıldığı günden itibaren yaklaşık 16 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı."

Ziyaretçilerden müzeye tam not

Ziyaretçilerden Ali Keser, müzeyi çok beğendiğini ifade etti.

Müzeyi gezerken milli duygularının arttığını vurgulayan Keser, "Daha önce Edirne'ye gelmiştim ancak tabyaları bilmiyordum. Çok güzel dizayn edilmiş. Burayı gezip görmek çok hoşumuza gitti. Milli duygularımız kabardı. Önümüzdeki zamanlarda bir kez daha gelip gezmeyi isterim." dedi.

Sevim Kural ise müzeyi gezerken savaş dönemlerinde yaşananları hissettiğini ve duygulandığını dile getirdi.