Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar Paneli Gerçekleştirildi

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı panelde bölge ülkelerininAvrupa Birliği (AB) üyelik süreçleri ve AB'den beklentileri ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü gazeteci Nafisa Latic'in yaptığı, "Balkanlar'da Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı panelde Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Stuart Peach konuşmacı olarak yer aldı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, katıldıkları panellerin bölge ülkeleri arasındaki ortak anlayışın ortaya çıkarılması için kullanılması gerektiğini söyledi.

Batı Balkanlar'ın tarihi ve jeopolitik öneme sahip olduğunu dile getiren Dacic, şöyle konuştu:

"Bazı AB ülkelerinin geçtiği aşamalardan geçtik. Bölgemizdeki karma nüfus yapısını da düşünmek gerekiyor ve bu konularda uluslararası aktörlerle bir araya geliyoruz, bilgilerimizi güncelliyoruz. Balkanlar'ın dünya üzerindeki pozisyonuyla ilgili herkes net bir resim istiyor. Balkan, Türkçe kelimeler 'bal' ve 'kan'ın birleşimi gibi. Bizler yeterince kan gördük ve artık bala ihtiyacımız var. AB fikri, ideası aslında Batı Balkan ülkeleri için destekleyici bir faktör, belli bir yolda yürümeleri ve birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeleri açısından."

Ivica Dacic, Balkan ülkeleri arasında ortak konularla ilgili adımlar atılacağını, hedeflerinin Balkanlar'ın daha da iyi duruma gelmesi olduğunu da kaydetti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise ülkesinin acılı bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Soykırımı reddeden, savaş suçlarını destekleyen insanlarla bir arada yaşamaktan dolayı güçlük çekiyoruz, biz yaralarımızı bilgeliğe dönüştürdük. Şu anda yapmamız gereken şey de tüm Batı Balkanlar'ın geleceği için budur." dedi.

Konakovic, AB üyeliği konusunda yeni yasalar yaptıklarını, ülkesinin ürettiği ürünlerin yüzde 70'inin AB ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.

Bosna Hersek'in Avrupa piyasasına entegre olabildiğini dile getiren Bakan Konakovic, "Gençleri ülkemizde tutabilmek için AB yolunda ilerlemek ve onlara güzel bir gelecek, iyi iş olanakları sağlamamız lazım. Benim ülkem için 'eğer AB'ye girmezsek ne olur?' sorusu da sorulmalı. Çok büyük ülkeler siyasi etki oluşturmak istiyorlar bu bölgede." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuzey Makedonya, dış politikasını yüzde yüz AB dış politikasıyla hizalamış durumda"

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra hedefini Batı'ya doğru çevireceğine inandığını anlattı.

Bölgenin karakteristik yapısından dolayı Rusya'nın Batı Balkanlar'a yönünü çevireceğini aktaran Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Çözüm, bölgedeki dirençliliği arttırmak, bunu sağlamak için de Avrupa-Atlantik entegrasyonunun arttırılması önemli. Kuzey Makedonya, AB için 22 yıldır bekliyor. Aday ülkeleri zor bir yol bekliyor ve bu yolda hiçbir fayda görmüyorlar, halklar bir yarar görmüyor ve bıkkınlık oluşuyor. Rusya, bu bıkkınlığı alıyor ve başka kanallardan daha da büyütmeye çalışıyor. Kuzey Makedonya, dış politikasını yüzde yüz AB dış politikasıyla hizalamış durumda."

Karadağ Dışişleri Bakanı Ivanovic ise AB'nin Balkan ülkelerini bir araya getirebilmek için en iyi yöntem olduğunu vurguladı.

AB'ye entegrasyon sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Ivanovic, "Karadağ, 12 yıldır AB ile müzakere ediyor, çok uzun bir süre. Batı Balkanlar için ortak Avrupa geleceği, halkların ve ülkelerin çıkarına olacaktır. AB yolundaki reformlar sadece Karadağ için değil, pozitif adımlar tüm Avrupa ülkelerinde hissediliyor. AB bizim için fırsat olduğu gibi bizler de AB için bir fırsatız." diye konuştu.

İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Stuart Peach de tüm uluslararası partnerlerin bölgenin AB'ye kabulü için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Etnik ayrılıklar konusunda tüm ülkelerle beraber çalışarak buna karşı gelmek istediklerini aktaran Peach, bölgede güvenliğin çok önemli olduğunu, Balkanlar'da 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini, gençlerin, kadınların gelecek için daha çok umuda ihtiyaç duyduklarını belirtti.