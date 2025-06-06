Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

Tırnava, verdiği hutbede, barış, sevgi ve karşılıklı anlayış mesajları vererek " Kurban Bayramı, sevinç günü olmasının yanında bir tefekkür günüdür. Bayram, Allah'ın rahmetini, affını ve bizlere bahşettiği bereketi yeniden hatırladığımız bir gündür. Birer mümin ve toplum olarak birbirimize daha fazla merhamet, dayanışma ve sorumlulukla yönelmemiz gereken bir gündür." dedi.

Hutbesinde, Kosova'daki doğurganlık hızının düşmesine değinen Tırnava, bu durumun ekonomik güvensizlik gibi nedenlerden kaynaklandığını ve bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ve akrabalarını ziyaret etti.

Ülkede küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 200 avrodan başlayan fiyatlarla alıcı buldu.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.

Arnavutluk'ta bu bayram merkezi program, önceki bayramların aksine başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda yapıldı.

Binlerce Müslümanın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Önceki bayram programı İskender Bey Meydanı'nda gerçekleşmişti.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Kavazovic, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini anlattı.

Kavazovic, vatanlarını muhafaza edeceklerini ve tüm Boşnakların da bu anlamda çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Mostar, Srebrenitsa, Travnik ve diğer şehirlerdeki camilerde de Müslümanlar camileri doldurdu.

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.

Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı eda edildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan Müslümanlar, bayramı coşkuyla karşıladı. Ülkedeki Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.