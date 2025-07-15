Balkanlar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki tören, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik Rezidansı'nda yapıldı.

Törene, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra ülkedeki Türk, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu, milli marşların okunması ve şehitlerin ruhuna dua edilmesiyle başlayan törende konuşan Büyükelçi Angılı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Kosova'da da FETÖ mevcudiyetinin devam ettiğini söyleyen Angılı, "Türlü maskelerle kendini gizleyen bu sinsi yapı Kosova'ya da büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu tehdide karşı Kosova ile aramızdaki güvenlik işbirliğini geliştirmek ve dayanışmayı güçlendirmek, aramızdaki dostluğun olduğu kadar kardeşlik hukukumuzun da gereğidir." dedi.

Bakan Damka da Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreci kalplerinde hissettiklerini belirterek "O karanlık gecede yaşananları yalnızca izlemekle kalmadık, dualarımızla, duruşumuzla, dayanışmamızla Türkiye'nin yanında olduk. Çünkü Türkiye'nin huzuru ve istikrarı sadece kendi halkı için değil bölgedeki tüm dost ve kardeş halklar için büyük bir anlam taşımaktadır." diye konuştu.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da da anma etkinliği yapıldı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen törene, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki siyasi partilerin başkanları ile temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatarak, şehitleri anmak ve kahraman Türk milletinin demokrasi mücadelesini hatırlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ulusoy, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakıldığını kaydederek, "15 Temmuz milletin zaferidir." dedi.

Program kapsamında sela ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Davetliler, Anadolu Ajansı (AA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla hazırlanan 15 Temmuz sergisini gezdi.

?Arnavutluk

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Arnavut vatandaşlar ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğinin bir kez daha örgüt içerisinde gelen itiraf ve ifşaatlarla ortaya koyulduğunu anımsatarak "FETÖ aynı Arnavutluk'ta gördüğümüz gibi bazen kendini sivil toplum kuruluşu, bazen eğitim kuruluşu olarak tanıtan, bazen de dini vasfı olan topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, tarihte eşine ender rastlanan kült niteliği haiz bir terör ve organize suç örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Törende, 15 Temmuz şehitleri için dualar edilirken, darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar da sergilendi.

Sırbistan

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programında konuşan Büyükelçi İlhan Saygılı, bu yılki temanın "Zaferin Adı Türkiye" olduğunu belirterek "Ülkemizin adeta uçurumdan döndüğü felaketin bir kez daha yaşanmamasını anmak için toplandık." dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz gecesinde demokrasinin ortadan kaldırılmak istendiğini aktaran Saygılı, "Dünya demokrasi tarihinde az rastlanır belki de hiç rastlanmayacak bir şekilde siyasi görüşü, etnik kimliği ne olursa olsun milyonlarca vatandaşımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara toplandılar ve ülkelerine sahip çıktılar." diye konuştu.

Saygılı, Sırbistan'da binlerce kişinin o gece demokrasi nöbeti tuttuğunu anımsatarak, FETÖ ile mücadelede önemli bir yol katedildiğini ve Balkanlar'da FETÖ ile mücadele en güçlü ülke konumundaki Sırbistan'a en başından beri verdiği destek için teşekkür etti.

Etkinlikte, AA'nın 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğrafları da gösterildi.