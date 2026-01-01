Balkan ülkeleri 2026'ya meydanlarda coşkuyla girdi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta halk yeni yılı meydanlarda karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yeni yıl kutlamaları kapsamında şehrin birçok noktasında kutlama yapıldı. Şehir merkezinde ise binlerce kişinin katıldığı konserde halk 2026'yı coşkuyla karşıladı. Ülke genelinde ışık gösterileri de gerçekleştirildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de düzenlenen konserde 2026'yı karşılayan halk, konserin ardından düzenlenen ışık gösterilerini takip etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da güvenlik gerekçesiyle kurumsal bir etkinlik gerçekleştirilmedi. Ancak Belgrad ve diğer şehirlerde yeni yılı kutlama etkinlikleri yapıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da da düzenlenen etkinlikler kapsamında, vatandaşlar 2026'yı karşıladı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'da vatandaşlar ülkenin farklı şehirlerinin yanı sıra yeni yıla başkent Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda da girdi.

Meydanda düzenlenen yeni yıl konserinde yerel şarkıcılar sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı yeni yıl kutlamalarında 2026'nın ilk dakikaları coşkuyla kutlandı.

Bu yıl Üsküp'teki yeni yıl kutlamaları havai fişeksiz düzenlendi.

Üsküp Belediye Başkanı Orce Gjorgjievski daha önce yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin, özellikle çocukları gereksiz gürültü, stres ve havai fişeklerin neden olduğu kirlilikten koruma çağrıları üzerine, meydandaki yeni yıl kutlamalarının havai fişeksiz yapılacağını duyurmuştu.

Arnavutluk ve Kosova

Arnavutluk'ta ise yeni yıl kutlamaları kapsamında ana program başkent Tiran'da yapıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda organize edilen program kapsamında yeni yıl konser ve havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki meydanlarda toplanan vatandaşlar 2026'nın ilk dakikalarını coşkuyla karşıladı.