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Balkan Tarihi Müzesi'nde Edirne'nin 1920-1965 tarihlerinde çekilmiş fotoğrafları sergilendi

Balkan Tarihi Müzesi'nde Edirne'nin 1920-1965 tarihlerinde çekilmiş fotoğrafları sergilendi
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Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında hazırlanan "Fotoğraflarla Eski Edirne" sergisi açıldı.

Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında hazırlanan "Fotoğraflarla Eski Edirne" sergisi açıldı.

Balkan Tarihi Müzesi'ndeki sergide kentin 1920-1965 tarihlerinde çekilmiş Edirne Müze Müdürlüğü arşivindeki 20 fotoğraf yer aldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin düzenlendiği mekanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kentin savunmasında karargah olarak kullandığı tabyanın şu an müze olarak hizmet verdiğini belirten Soytürk, "Tabi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete göç etmiş tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sergide Edirne fotoğraflarından geçmişe dönük bir hatıra kalsın dedik. Şehrimize hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sergiyi İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve fotoğrafseverler ve müzedeki ziyaretçiler gezdi.

Sergi, hafta boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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